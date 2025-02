Secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do RS conhece projeto de modernização de empresa da Serra

Luciano André Merigo, diretor de operações da Unicasa, apresenta fábrica em Bento Gonçalves ao secretário Ernani Polo. Zéto Teloken / Divulgação

Em Bento Gonçalves nesta segunda-feira (17) para participar da abertura da Movelsul, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, também visitou a matriz operacional da Unicasa. Acompanhado do deputado estadual, Guilherme Pasin, ex-prefeito de Bento, ele percorreu o parque fabril da empresa fabricante das marcas Dell Anno, New e Casa Brasileira.

Polo conheceu o projeto de modernização da Unicasa. Até o final do ano, a unidade irá finalizar a instalação dos novos maquinários de origem alemã que executarão de forma contínua e sem interrupções as operações de separação e sequenciamento de painéis, corte das peças, aplicação de borda, furação, usinagens e embalamento.

Com as novas tecnologias, a fábrica amplia a capacidade de entrega conforme a necessidade do cliente e em menor prazo. Em 2024, a unidade já havia terminado o processo de instalação de novos equipamentos utilizados em processos de corte e bordeamento de peças.

O projeto de expansão começou ainda em 2023 e soma um investimentos de R$ 100 milhões. O aporte total conta com incentivos concedidos via Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), que viabiliza recursos por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para empresas que apresentem projetos de expansão ou modernização de suas capacidades produtivas.