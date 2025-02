Que tal participar do "Apericena" na Mena Kaho?

A programação, nos dois dias, começa às 15h, no Casarão 1920, com uma mesa farta de aperitivos e espumantes; depois, às 16h, segue com um tour pela vinícola; às 18h30min começa a festa com uma oficina de massas conduzida pelo chef italiano Franco Gioelli, com drinks e música; tudo termina com um jantar às 19h30min, com um menu de quatro passos.