Projeto setorial do Consevitis, Wines of Brazil participa pela primeira vez de feira na França

O Wines of Brazil está na França. Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o projeto setorial do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) participa da Wine Paris pela primeira vez. São três vinícolas brasileiras marcando presença na feira: Bom Dia Brazilian Bubbles, Casa Valduga e Miolo.

A feira é uma das principais do mundo e estratégica para a promoção dos vinhos brasileiros no mercado internacional. A participação nesta edição é experimental e, se os resultados forem positivos, a intenção do Consevitis é incorporar ao planejamento anual da entidade e ampliar a presença nos próximos anos.

