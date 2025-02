Projeto de bairro parque em SC, em parceria com incorporadora de Caxias do Sul, tem quase 30% de investidores gaúchos 

Quase 30% dos clientes do projeto Vivapark Porto Belo, em Santa Catarina, são gaúchos. O percentual demonstra uma afinidade do público do RS com o bairro parque que tem a Eccel, incorporadora de Caxias do Sul como uma das parceiras da Vokkan, desenvolvedora do Vivapark, com dois projetos de alto padrão em andamento — o primeiro deles é Videiras, com previsão de entrega para 2028.