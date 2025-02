Marca da Serra lança ovos de Páscoa e barras de chocolate em parceria com Os Smurfs

As simpáticas criaturas azuis do universo das histórias em quadrinhos e das animações ganharam uma linha exclusiva de chocolates da Florybal . São produtos desenvolvidos em colaboração com a belga Peyo Company não só para crianças, mas para adultos que cresceram com a companhia dos pequenos seres de apenas três maçãs de altura.

Com edição limitada, os ovos de Páscoa têm como brinde os personagens Papai Smurf, Ranzinza, Gênio e Smurfette — estarão à venda somente no período de Páscoa. A linha também conta com barras nos sabores chocolate branco com cookies crocantes e chocolate ao leite com cookies e morangos que farão parte do portfólio regular e estarão disponíveis durante todo o ano.