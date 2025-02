Mais de 600 jovens passaram pela Escola do Amanhã, projeto de formação do Simecs, em 2024

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs) apresentará nesta quinta-feira (27), em um café da manhã para convidados, os números do projeto Escola do Amanhã . Voltado à formação de adolescentes, o programa tem, por exemplo, aulas de introdução a robótica e educação financeira.

A coluna antecipa alguns dados do balanço do ano passado:

O projeto, criado em 2023, será levado para outras cidades da Serra neste ano. Ele foi um dos mais votados na Consulta Popular de 2024 e receberá mais de R$ 345 mil do governo do Estado. No momento, o Simecs faz o alinhamento do plano de trabalho.