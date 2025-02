Mais de 15 mil unidades produzidas e aumento de 28% na receita líquida: como foi o 2024 da Marcopolo

A Marcopolo divulgou nesta terça-feira (25) os resultados de 2024. O balanço é positivo com crescimento na produção e na receita. Foram 15.289 unidades produzidas no ano passado, 17,3% a mais do que no ano anterior — considerando as fábricas no Brasil e no Exterior. A receita operacional líquida aumentou 28,6%. Passou de R$ 6,6 bilhões em 2023 para R$ 8,5 bilhões em 2024.