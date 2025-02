Mais de 1 mil reuniões de negócios são previstas na Movelsul 2025, e clima é de otimismo

Lounge Internacional, na entrada no Parque de Eventos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Movelsul nem tinha bem começado e dezenas de rodadas de negócios já tinham sido realizadas. No espaço do Brazilian Furniture, projeto da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), elas começaram às 9h30min desta segunda-feira (17), primeiro dia de feira no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Os encontros, previamente agendados, seguem nesta terça-feira (18), no Pavilhão A e nos estantes dos expositores. São 19 empresas internacionais, trazidas ao evento pela Abimóvel e pela Apex, e 66 indústrias brasileiras participantes do projeto. A expectativa é um total de 600 rodadas de negócios nos dois dias.

Conforme a diretora executiva da Abimóvel e gerente executiva do Brazilian Furniture, Cândida Cervieri, o projeto é desenvolvido há 20 anos em diferentes feiras do setor e ajuda a impulsionar as exportações.

— Temos o cuidado de procurar o comprador de acordo com o perfil da empresa — diz Cândida, acrescentando que a iniciativa tem atualmente 175 empresas associadas e cerca de 25 delas são do polo moveleiro de Bento Gonçalves.

A Movelsul tem ainda outros três espaços voltados à promoção de negócios. O Lounge Internacional, junto ao Pavilhão A, por exemplo, é o ponto de encontro dos visitantes estrangeiros e já reunia dezenas de importadores nesta segunda-feira (17). Houve uma dinâmica de apresentação entre eles e um primeiro contato com as empresas que expõem na Movelsul.

Para os negócios nacionais, há um espaço no Pavilhão E, assim como uma área destinada aos arquitetos, no Movelsul Conecta — novidade desta edição.

Até quinta-feira (20), quando se encerra a feira, a Movelsul estima cerca de 75 reuniões de exportação com micro e pequenas empresas (MPEs); 150 reuniões com convidados especiais Movelsul Conecta (corporativos); e cerca de 250 reuniões com lojistas nacionais, incluindo MPEs. A expectativa é de bons resultados ao final do evento.

Espaço da Abimóvel e da ApexBrasil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Rede de contatos

Os projetos da feira para promover os negócios, somados a outras iniciativas de organismos como o Sebrae, por exemplo, são fundamentais para fomentar as vendas – seja no Brasil ou fora. Para Ana Cristina Schneider, consultora internacional e membro da organização da Movelsul, a indústria moveleira brasileira tem qualidade e competitividade: