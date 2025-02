Já comeu panzanella? É um dos pratos oferecidos em restaurante de Bento

Oferecida somente aos sábados desde o final de 2022, a experiência no restaurante da Família Cristofoli, em Bento Gonçalves, vai ter os dias ampliados. O empreendimento agora abre de terças a sábados sob o comando do jovem chef Eduardo Lazzari, sempre com um menu sazonal , formado por receitas inspiradas em gerações passadas, com toques da culinária contemporânea.

No cardápio, croquete de ossobuco; primeiro prato, panzanella (um tipo de salada no pão) ou um salpicão de frutas, verduras e legumes; como prato principal, ossobuco com polenta mole, filé de ancho grelhado com talharim ao pesto e tomates confit ou ainda tilápia grelhada com batatas, tomates e azeitonas. As escolhas, claro, são harmonizadas com rótulos da Cristofoli.