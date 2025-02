Imobiliária de Gramado anuncia fusão e expansão para o Litoral catarinense

A Serra Prime acaba de anunciar a fusão com a imobiliária Plátanos, empresa de Canela. Com isso, a carteira de clientes da Plátanos e a gestão dos negócios passa a ser integrada à Serra Prime. A novidade faz parte do projeto de ampliação da marca gramadense, que inclui ainda a abertura de uma unidade em Itapema com atuação também em Porto Belo.