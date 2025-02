Expositores da Movelsul estão animados com a participação de importadores de mais de 30 países 

Feira ocorre no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Principal feira de móveis da América Latina, a Movelsul já tem importadores de 32 países confirmados, o que reforça um dos diferenciais do evento, o fomento às exportações. Argentina, Uruguai, Chile, Equador e Estados Unidos têm o maior número de inscritos para a edição deste ano, que ocorre de 17 a 20 de fevereiro.

Juntos, esses países representam 54,4% do total exportado em 2024 pelas indústrias moveleiras do polo formado por Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza — o volume exportado foi de pouco mais de 61 milhões de dólares. O faturamento total no ano passado no polo de Bento ficou acima de R$ 3 bilhões.

Para proporcionar novos negócios internacionais durante a feira, a Movelsul irá realizar, em parceria com o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias, rodadas exclusivas para micro e pequenas empresas. Além das reuniões com compradores internacionais, as empresas participantes terão acesso a consultorias gratuitas de internacionalização empresarial pré e pós-evento.

— Nossa primeira exportação foi resultado da captação de clientes na Movelsul. Exportamos para vários países da América do Sul, América Central, América do Norte, África e alguns países da Europa. A expectativa para 2025 é captar novos parceiros tanto no mercado interno quanto externo — conta o gerente comercial da Ferguile Estofados/Livintus Leather, empresa expositora, Carlos Renato dos Santos.

A Movelsul também contará com a presença de um assessor de imprensa internacional e um representante da National Kitchen & Bath Association. Em janeiro, o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) firmou um acordo de cooperação internacional com a entidade, considerada a principal associação comercial do setor de cozinhas e banheiros dos Estados Unidos.

Eles terão agendas paralelas, incluindo visitas a fábricas do polo moveleiro de Bento Gonçalves. A National Kitchen ainda promoverá um painel sobre o mercado norte-americano de cozinhas e banheiros.

Evento único

A Movelsul é uma feira de negócios B2B, ou seja, não há venda de produtos ao consumidor final. Os expositores são indústrias de móveis (seriados e planejados), colchões, estofados, decoração e serviços para o varejo. Neste ano, a feira deixa de ser realizada em conjunto com a Fimma Brasil, o que é positivo na visão dos expositores.