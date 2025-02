ExpoSegh 2025, em Caxias do Sul, já tem quase 80% dos espaços comercializados

Marcada para os dias 1º e 2 de setembro, no Centro de Feiras e Eventos do Parque Festa da Uva, a feira deve superar os R$ 4 milhões em negócios projetados no ano passado. Reunirá empresas e profissionais de gastronomia, hotelaria e turismo com produtos e serviços dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.