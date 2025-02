Escola da Inovação é lançada em Garibaldi e está com matrículas abertas para primeira turma 

Garibaldi e cidades do entorno ganharam um importante projeto nesta semana. A Escola da Inovação , parceria entre Instituto Hélice, FSG, Universidade de Caxias do Sul e Uniftec, foi lançada nesta segunda-feira (10) e está com inscrições abertas para a primeira turma.

As aulas começam em abril e os encontros serão presenciais, às terças-feiras, das 18h30min às 21h30min, no Apeme Colab (Rua Heitor Mazzini, 122, sala 1, ao lado da sede da Apeme, no centro). As inscrições podem ser feitas pelo site escoladainovacao.com.