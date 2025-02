Criada por farroupilhense, startup alemã lança app para mulheres no Brasil

As mulheres brasileiras ganharam recentemente uma ajudinha da tecnologia para gerenciar a saúde hormonal, o Belle App. De uma startup alemã, que tem o farroupilhense Rafael Schaider como um dos seus fundadores, o aplicativo oferece uma experiência personalizada baseada no mapeamento de sintomas ao longo do ciclo menstrual.