Conheça o carrinho de mão produzido pela Tramontina com pneu feito de borracha reciclada de Havaianas

Os resíduos da produção das clássicas sandálias Havaianas ganharam um novo destino a partir de uma iniciativa que tem a participação da Tramontina . A empresa da Serra criou um carrinho de mão com um pneu feito com o material reaproveitado dos chinelos. O item foi desenvolvido pelo Grupo Force, da Paraíba.

O pneu do carrinho é produzido de forma maciça, o que acaba reduzindo gastos com trocas, que ocorrem com maior frequência na versão pneumática. A alternativa elimina problemas com furos nas câmaras de ar, podendo durar até três vezes mais que um pneu com câmara, suportando até 150 quilos.