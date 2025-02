Casal de Caxias do Sul empreende com sorvete na Bahia e em São Paulo

Rose Edilson está à frente do Dino Pink. Arquivo pessoal / Divulgação

Em meados de 2013, Roseli Ferreira dos Passos e Edilson José Baggio começaram a fazer sorvete artesanal em Caxias do Sul. Era um hobby para o casal que adorava o doce. Logo, passaram a produzir para os amigos e, diante da boa aceitação, começaram a pensar seriamente em abrir uma sorveteria.

Leia Mais Como empresa da Serra saiu da recuperação judicial: fundador e diretor presidente da Keko conta quais estratégias foram adotadas

Mas como queriam morar na praia, resolveram mudar para Porto Seguro, na Bahia. Em novembro de 2022, abriram a Dino Pink no centro da cidade da Costa do Descobrimento. Antes, chegaram a morar em Curitiba por um ano e meio e na Itália, por um mês, onde fizeram cursos de gelato.

O negócio deu certo e há quatro meses os dois abriram mais uma unidade, desta vez em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Uma terceira loja está em obras em Agudo, no Rio Grande do Sul, onde mora um dos filhos de Rose — e que irá administrar a unidade com previsão de conclusão no ano que vem.

Está também no radar do casal uma sorveteria na Serra no futuro.

— Queremos manter vínculo com Caxias, temos casa e família na cidade — diz Rose.

Dinossauro rosa

Natural de Dona Francisca, Rose mudou-se por volta de 2008 para Caxias, onde conheceu Edilson. Ela trabalhava em Flores da Cunha como técnica de enfermagem e fazia sorvete nas horas vagas.