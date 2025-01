Vai ter vinho gaúcho no "maior churrasco à beira-mar do mundo"

Quem for ao Paleta Atlântida neste sábado (25), na beira-mar de Xangri-lá, poderá degustar vinhos, espumantes e sucos de uva de vinícolas brasileiras nos espaços do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), nas tendas 66 e 67 da agregação 6.