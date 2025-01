Que tal comprar ingresso pra Vila da Mônica e ganhar convite pro cinema?

Em Caxias do Sul, o filme está em cartaz no GNC e no Cinépolis. Mauricio de Sousa Produções / Divulgação

A Vila da Mônica, em Gramado, está com uma promoção especial para celebrar o lançamento do filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa. Até o dia 31, quem adquirir ingressos para visitar o parque ganha um par de convites para assistir ao longa.

Os ingressos podem ser comprados no quiosque da Vila no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no site oficial ou pela Central de Vendas (54) 3421-9999.

A retirada dos convites para o cinema é feita diretamente na bilheteria do parque, em Gramado. Em Caxias, o filme está sendo exibido no GNC Cinemas e no Cinépolis.

— Queremos levar para a tela do cinema os momentos mágicos vividos no parque, com atrações como o Carrossel do Chico Bento — destaca Manoela Moschem, CEO da Vila da Mônica Gramado.

