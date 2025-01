Pesquisa indica que consumidores de Caxias devem investir R$ 284,30, em média, na compra de material escolar

Quem já comprou os materiais escolares deve ter sentido o peso no bolso e quem ainda não foi às livrarias e papelarias vai notar preços mais altos. É o que indica a pesquisa de volta às aulas da CDL Caxias, que aponta aumento de 8,9% no ticket médio dos produtos em relação ao mesmo período do ano passado — os consumidores devem investir cerca de R$ 284,30.