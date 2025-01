O que o novo nome à frente do Sindmóveis projeta para a gestão que se inicia nesta terça

A cerimônia de posse da nova diretoria do Sindmóveis (2025-2026) é nesta terça-feira (28) à noite, a partir das 19h. Conversei com Cíntia Ceriotti Weirich, novo nome à frente da entidade, para ela explicar o que pretende fazer nessa gestão:

— Planejo dar continuidade à principal missão do Sindmóveis nesses mais de 45 anos, que é fortalecer o setor moveleiro. Acredito na importância do associativismo, então, em conjunto com a diretoria e a equipe técnica, vamos trabalhar para que a entidade esteja cada vez mais próxima das indústrias e prospectar novos associados. O contato com os empresários é fundamental, porque permite conhecer diferentes realidades e demandas.