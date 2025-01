"Nosso modelo de negócio preza pelo relacionamento", diz diretor executivo da Sicredi Pioneira, cooperativa que alcançou resultado de R$ 185 milhões em 2024

O diretor executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stahl, é o entrevistado do 67º episódio do podcast Caixa-Forte . A cooperativa teve em 2024 um resultado líquido de R$ 185 milhões, o maior da história da Sicredi Pioneira. O volume representa cerca de 23% de crescimento na comparação com o ano anterior.

A instituição também registrou um aumento no número de associados no ano passado e Solon fala desses números. Ele também adianta que está prevista a abertura de quatro novas unidades na região neste ano. Solon cita ainda as ações desenvolvidas durante a tragédia climática do ano passado.