Não falta mais nada: "iced croissant" é novidade em cardápio de padaria de Caxias

Esta colunista interina ama novidades diferentonas nos cardápios e, por isso, abre espaço para uma delícia que vai ser comercializada de sexta-feira (24) até domingo (26) na padaria e confeitaria Fadanelli, de Caxias do Sul. Inspirados em um vídeo que viralizou na internet, o pessoal criou o iced croissant , que nada mais é do que o famoso "pãozinho" francês com sorvete.

Quem olhou pra foto e ficou com água na boca, precisa correr lá no espaço que fica na Dr. Montaury, 1.458: a delícia, que custa R$ 19, fica no cardápio somente nestes três dias. O sabor é só um: nutella com sorvete de baunilha.