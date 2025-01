Intral se firma como referência no mercado e com projeção de crescer 20% em 2025

No ano em que celebra 75 anos, a Intral se firma como referência no mercado brasileiro e latino-americano de iluminação e com projeção de crescer 20% em 2025. A marca que desenvolve soluções não apenas para iluminar, mas também para economizar energia, está em residências, comércios, indústrias e grandes obras de infraestrutura em todo o Brasil e também no Exterior.