Gramado é o segundo melhor destino da América do Sul

A cidade de Gramado foi eleita como o segundo melhor destino da América do Sul pelo Travelers' Choice Awards 2024, organizado pelo Tripadvisor. O prêmio Best of the Best destaca os destinos com as avaliações mais positivas no setor de viagens ao longo do último ano. A cidade da Serra perdeu para a linda Cusco (Peru).