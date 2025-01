Ei, empresários: querem apoiar a Festa das Colheitas?

Caliandra Troian, gestora cultural, explica que o patrocínio pode ocorrer tanto via Lei de Incentivo à Cultura (LIC), por meio da destinação do Imposto de Renda (IR), quanto via aporte direto. As cotas de patrocínio são variáveis, com contrapartidas garantidas a partir da negociação. Todas as empresas pagadoras de IR enquadradas no lucro real podem destinar o tributo para o projeto.