Descontos no Casa da Montanha e Wood Hotel: campanha incentiva turismo na Serra

Já não é novidade que a Serra é um destino super procurado no verão para quem não curte praia ou simplesmente busca uma proposta diferente para as férias e os dias de calor. Para incentivar ainda mais a visita de turistas, a Coleção Casa Hotéis lançou a campanha Brisas da Serra, com destaque para experiências únicas em Gramado e Cambará do Sul. A ação apresenta tarifas especiais em hotéis — Casa da Montanha, Wood Hotel, Petit Casa da Montanha e Parador — e segue até 31 de março.