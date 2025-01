Consultor do Banco Mundial nos EUA palestra em Caxias em fevereiro

Roberto Motta,engenheiro civil e mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Roberto Motta / divulgação

(A jornalista Carolina Klóss assina a coluna interinamente)

Para anotar na agenda: no dia 18 de fevereiro, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) promove o Conecta 2025 com a palestra Cenários geopolíticos e impactos na indústria brasileira: estratégias para um mercado global em transformação, com Roberto Motta.

O engenheiro civil e mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que atua há cinco como consultor do Banco Mundial nos EUA, falará sobre como estão as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, os efeitos das guerras, as barreiras comerciais e o papel do Brasil nesse cenário global.