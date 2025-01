Com uva originária da França, rótulo de vinícola da Serra leva prêmio internacional

Foi com a uva branca Viognier, originária do Vale do Rhône, na França, que a vinícola Amitié, de Garibaldi, fez história ao conquistar medalha de ouro com o vinho OAK Barrel Viognier no Decanter World Wine Awards, um dos maiores concursos de vinhos no mundo. O DWWA é a maior e mais influente competição de vinhos do mundo, organizada pela publicação britânica Decanter desde 2004.