Com espaço relax e área para assistir TV, SIM abre unidade temática em SC

Por lá, os motoristas em trânsito encontram junto à pista de abastecimento uma conveniência voltada às necessidades, como banho quente, um espaço relax com cadeiras de descanso e pia para preparar o chimarrão, área para assistir à TV enquanto fazem as refeições — há opção de pratos prontos para aquecer, espetinhos de carne preparados na hora, além de cardápio com lanches exclusivos. O local ainda disponibiliza lavanderia (terceirizada) e caixa eletrônico.

4 milhões de litros de combustíveis, por mês

O SIM Discovery fica no km 116,8 da BR-101, no bairro Salseiros, e conta com 110 funcionários. A expectativa da empresa é de comercialização de 4 milhões de litros de combustíveis por mês no local e de 30 mil visitas mensais à loja de conveniência.