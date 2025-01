Centro tecnológico da Serra faz parceria para uso de biocombustível que pode substituir em 100% o diesel fóssil

Esse é o segundo passo na direção da descarbonização dos testes no CTR, que fica em Farroupilha e está habilitado ao Programa Mover, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O primeiro foi a implantação de uma usina fotovoltaica com 2,4 mil painéis solares. Lembrando que a Randoncorp, empresa da qual o CTR faz parte, tem o compromisso reduzir 40% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, e parceria com a Be8 contribui com a meta.