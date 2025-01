Centro de estimulação precoce para crianças completa um ano em Caxias 

O espaço da Uni, projetado pelas arquitetas Camila Sirtori e Gabriela Lampert, é todo lúdico e cheios de significado. Guilherme Jordani / divulgação

Idealizado pela fonoaudióloga Cíntia Bonfante, o Uni - Centro de Estimulação Precoce completa um ano em Caxias do Sul. O espaço tem como diferencial o foco em "intervenção precoce", segundo a profissional, que também é especialista em neuropsicologia e atua como terapeuta do modelo Denver, criado em 1980, que ajuda a a estabelecer comportamentos focados no relacionamento nas crianças desde cedo.

Atualmente, o centro atende a mais de cem pacientes no ambiente clínico, em escolas, em casa e também de forma online. Fazem parte do grupo de profissionais nutricionista, psicólogo, psicopedagoga, assistente terapêutica, neuropsicopedagoga, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

Idealizadora fonoaudióloga Cíntia Bonfante. Melisa Boz / divulgação

— A Uni nasceu do desejo de unir profissionais de diferentes áreas em prol do melhor desenvolvimento das crianças. Formamos um elo entre terapeutas, escola e família para que todos possam seguir o mesmo caminho em busca do progresso — resume Cíntia.

O espaço da Uni, projetado pelas arquitetas Camila Sirtori e Gabriela Lampert, é todo lúdico e cheios de significado para ajudar as crianças durante os atendimentos. Já na recepção, óleos essenciais ativam as memórias olfativas relacionadas à tranquilidade. As salas são temáticas e há ainda uma sensorial, com coluna de bolhas iluminada, fibras óticas e balanços.

O Uni fica na Rua Dr. Montaury, 2.090, no bairro Panazzolo. Infos pelo (54) 99100-4925 ou @uni.desenvolvimentoinfantil.