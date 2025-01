Assessoria para reconhecimento de cidadania italiana, Nostrali, de Caxias, recebe prêmio em Dubai 

Gruppo Nostrali faz assessoria para reconhecimento de cidadania italiana em Caxias do Sul.

Nesta sexta-feira (31), o Gruppo Nostrali, que faz assessoria para reconhecimento de cidadania italiana em Caxias do Sul, estará em Dubai para receber o prêmio Top of Business 2025 - Business Leaders Awards da IB Magazine. O reconhecimento destaca inovação, excelência e impacto da empresa no mercado global. O evento reunirá empresas de mais de 50 países.