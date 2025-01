Agrale envia mais três unidades do Marruá para o Caribe

E o Agrale Marruá, utilizado especificamente para o traslado de turistas, segue fazendo sucesso no Caribe. Recentemente, mais três unidades do modelo AM250, versão turismo, foram exportadas para Aruba. A entrega vai equipar a Pelican Adventures. Desde a primeira remessa de Marruás para Aruba, em 2016, já são quase 30 unidades do modelo atendendo ao setor turístico local.