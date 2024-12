Vinícola da Serra deve fechar 2024 com mais de 7 milhões de garrafas de espumantes vendidas

A Vinícola Aurora finaliza 2024 com motivos para brindar. Com espumante. A cooperativa deve fechar o ano com 7,3 milhões de garrafas vendidas, o que representa 20% a mais do que em 2023. Entre janeiro e outubro, a Aurora registrou um crescimento médio de 16% nas vendas dos espumantes com os moscatéis, alcançando 46% de expansão em comparação ao mesmo período do ano passado.