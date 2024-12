Soprano investe em expansão e espera fechar 2024 com acréscimo entre 15% e 20% na produção de caixas térmicas

Marcio Korzeniewski, diretor da unidade de utilidades térmicas da Soprano. Julio Soares / Divulgação

A unidade de utilidades térmicas da Soprano espera fechar o ano com um acréscimo entre 15% e 20% na produção de caixas térmicas. Os produtos são o carro-chefe da unidade da empresa de Farroupilha. A linha de térmicos da Soprano inclui outros itens como bolsas e garrafas, marmitas e isotérmicos. O faturamento com esses itens cresceu 11% no primeiro semestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado.

A unidade apresentou também um aumento de 20% no número de clientes atendidos. A marca está presente nas cinco principais redes de varejo do Brasil e tem em andamento um projeto de ampliação internacional pela América Latina. A exportação já teve progresso de 15% no número de clientes, com ampliação da atuação da unidade de utilidades térmicas para países como Chile, Colômbia e Uruguai.

Desde o início do ano até agora, a Soprano investiu aproximadamente R$ 5 milhões na expansão fabril, automatização e substituição de máquinas para maior capacidade de fabricação. Outro investimento foi na ampliação do Centro de Distribuição da Soprano, melhorando a logística e quadruplicando a capacidade de armazenagem.

Novidades do ano

Entre os lançamentos do ano da unidade, estão um modelo de mochila térmica, além de um modelo de caixa térmica com capacidade de 22 litros e dimensões diferenciadas. Esse cooler nasce como opção de meio termo entre os tamanhos disponíveis de 12 litros e 28 litros.

— Entendemos que as caixas térmicas, atualmente, funcionam como uma extensão da geladeira, sendo possível oferecer organização e facilidade de acesso ao que é guardado. O diferencial do novo modelo é na sua altura, permitindo transportar todos os tipos de garrafas, inclusive, PET de até dois litros em pé, otimizando o espaço restante — observa o diretor da unidade de utilidades térmicas da Soprano, Marcio Korzeniewski.

Também foi destaque no ano o modelo Tropical. A caixa tem dois cestos removíveis e encaixáveis que separam itens secos e molhados, além de uma garrafa de água.