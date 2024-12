Grupo de hotéis da Serra lança linha própria de produtos corporais

A novidade foi batizada com o nome de Sensities. Lizi Viezzer / Divulgação

Com unidades em Gramado e Cambará do Sul, a Coleção Casa Hotéis oferece aos hóspedes uma linha própria de produtos corporais. As amenities foram desenvolvidas pela Raphàh Essential Therapy, nova marca de Raphaelli Essential Therapy, de Porto Alegre.

A novidade foi batizada com o nome de Sensities e é composta por shampoo, condicionador, sabonete líquido e em barra, creme hidratante para rosto e corpo e espuma de banho. A linha tem ainda itens feitos especialmente para crianças.

Os produtos são eco-friendly, elaborados à base de óleos essenciais de cedro, sândalo, âmbar, oakmoss, limão siciliano, may chang, lavanda, musk, bálsamo doce ou baunilha. As embalagens são 100% biodegradáveis

A linha exclusiva está disponível nos hotéis Casa da Montanha, Wood e Petit, em Gramado, e no Parador, em Cambará do Sul, e também à venda nos hotéis e no salão de beleza para o hóspede levar para casa.

Além dos amenities corporais, os spas dos Hotéis Casa da Montanha e do Parador passam a ser assinados pela Raphàh, com tratamentos exclusivos feitos com a nova linha de produtos.