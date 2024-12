Espumante da Serra é o único brasileiro a conquistar premiação em concurso francês

Espumante premiado custa R$ 39 na loja virtual da vinícola. Metamorfose Filmes / Divulgação

A Salton está entre as melhores do mundo conforme o Effervescents du Monde, concurso realizado em Dijon, na França. O Salton Prosecco conquistou medalha de ouro e ficou entre os 10 melhores espumantes no ranking dominado por rótulos franceses.

Elaborada com a uva prosecco, a bebida é um espumante leve, refrescante, fácil de beber e harmonizar e custa R$ 39 na loja virtual da vinícola. A Salton, inclusive, foi pioneira ao trazer as primeiras mudas dessa uva para o sul do país, nos anos 1990, e incentivar seu cultivo com mais força nos anos 2000.

Além desta conquista, a empresa da Serra também teve o Salton Prosecco Rosé e o Salton Brut Rosé reconhecidos no concurso. O Effervescents du Monde contou com 80 juízes especializados que avaliaram 421 amostras de 20 países. A competição é considerada uma das mais importantes do mundo.