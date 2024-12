Escola da Inovação, do Instituto Hélice, forma 54 pessoas no ano de 2024 em Caxias do Sul

A redação do Pioneiro e Gaúcha Serra colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

A Escola da Inovação (EI), iniciativa do Instituto Hélice, de Caxias do Sul, finalizou a quinta turma formando mais 24 alunos. Ao todo, desde que foi lançada, em 2022, a EI já entregou 145 profissionais para o mercado – 54 somente neste ano.

A iniciativa é uma parceria do Hélice com o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e o Centro Universitário Uniftec. As inscrições para a próxima edição, com início em março de 2025, já estão abertas.