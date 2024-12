Empresa da Rússia especializada em compostos químicos ingressa no TecnoUCS

Contrato foi assinado pelo reitor Gelson Leonardo Rech e a sócia da empresa Margarita Inskandarova. Bruno Zulian / Divulgação

O jornalista Leonardo Portella colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço.

Uma missão acadêmica da Universidade de Caxias do Sul na Rússia, em setembro, resultou em uma nova parceria celebrada nesta semana: a empresa Scandia Eco vai ingressar no Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, o TecnoUCS.

Sediada na capital Moscou, a Scandia é especializada na produção de compostos químicos destinados à indústria farmacêutica e veterinária. A parceria com a UCS é o primeiro movimento internacional feito pela companhia e viabiliza a cooperação tecnológica.

— Conhecemos a história da cidade e as indústrias. Passamos um tempo criando pontes entre o Brasil e a Rússia, agora vamos adaptar os projetos, compartilhar pesquisas — destaca Margarita Inskandarova, uma das sócias da empresa e responsável pela assinatura do contrato com a UCS.

Segundo ela, a companhia tem por hábito criar parcerias com instituições de Ensino Superior no país natal. Na prática, a marca se soma a outras 12 empresas residentes no TecnoUCS e torna-se uma parceira estratégica para desenvolvimento de novos produtos, processos, mercados e modelos de negócio.

Para o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, a nova presença no TecnoUCS consolida o parque científico e tecnológico e o projeto de desenvolver a região por meio do conhecimento.

— Estamos trazendo a Scandia, que tem na Rússia um grande papel no mercado. Com a decisão de ingressar no Brasil, ficamos muito felizes em ser a porta de entrada — afirma.