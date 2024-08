Qualificação de pequenos empresários, incentivo à exportação e espaço para os núcleos setoriais: conheça o o trabalho da Microempa

No ano em que completa quatro décadas de história — o aniversário é em 5 de novembro —, a Associação das Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul (Microempa) dá início à construção de uma nova sede. As obras, em frente ao prédio atual, no bairro De Lazzer, começam em setembro e devem ficar prontas em dois anos.