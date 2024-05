As duas unidades da JBS em Caxias do Sul estão com 193 vagas de emprego abertas. São 97 em Ana Rech e 96 no bairro Desvio Rizzo. Em todo o Rio Grande do Sul, são 1.070 oportunidades. Os interessados podem levar currículo nas unidades ou realizar a inscrição pelo site jbs.com.br/carreiras.