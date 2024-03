Começa nesta quarta-feira (20) um dos mais importantes eventos de inovação do mundo, o South Summit, em Porto Alegre, e a Serra irá marcar presença. A convite do Inova RS, 40 atores do ecossistema de inovação da região irão participar das atividades que ocorrem até sexta. Entre os participantes, membros de universidades, empresas, sociedade civil e poder público.