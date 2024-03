Duas grandes marcas de calçados do país agora fazem parte da carteira de clientes do Grupo Duo&Co. Grendha e Azaleia passam a ser atendidas pelo Duo Studio, integrante da holding caxiense de negócios em comunicação e marketing digital. A agência será responsável pelo gerenciamento da comunicação digital, incluindo o planejamento das campanhas, as produções fotográficas e o tráfego pago das publicações.