Será no dia 4 de abril a primeira palestra do ano do projeto Liderança com Valores, da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) Caxias do Sul. A psicóloga e escritora Luciane Farina Fochesatto abordará a importância de cuidados com a saúde mental e como lidar com a ansiedade e a depressão. O encontro será no restaurante da CIC Caxias, a partir das 19h. As inscrições custam R$ 45 e podem ser feitas pelo link gzh.rs/palestraadce