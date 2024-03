Com o objetivo de tornar-se referência nacional no transporte emergencial, tanto na modalidade aérea quanto rodoviária, a Vésper Cargas Expressa, de Caxias, está investindo na participação de eventos do segmento. Na próxima terça-feira (5), embarca pela primeira vez para a Intermodal South America, feira de logística, intralogística, tecnologia, transportes de cargas e comércio exterior das Américas.