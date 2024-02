As principais tendências apresentadas na NFR 2024 serão compartilhadas com os comerciantes de Bento Gonçalves no final do mês pelo especialista em varejo Fabiano Zortéa. Coordenador estadual de Varejo do Sebrae-RS, ele participou do evento em Nova York, em janeiro, e irá falar sobre aceleração do uso da inteligência artificial e a personalização de atendimentos e produtos.