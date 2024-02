Entidades caxienses interessadas em receber benefícios do jantar Tá na Mesa com a ADCE, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul, podem preparar os projetos. O prazo para entrega das propostas começa no próximo dia 19 e segue até 3 de maio. As organizações selecionadas serão conhecidas em 19 de junho.