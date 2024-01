O Centro Universitário Uniftec de Caxias do Sul planeja oferecer, a partir da segunda quinzena de janeiro, atendimentos ao público nas áreas de Estética & Cosmética, Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e Enfermagem. Os serviços terão preços abaixo do mercado e serão realizados na Clínica Escola de Saúde e Estética da Uniftec, no bairro Sanvitto.