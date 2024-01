As herbemont, que a família chamava de champanhe, eram as minhas preferidas. Era uma alegria quando os grãos miúdos caíam e rolavam pelos desníveis do pátio da casa do nono e da nona. Pareciam bolinhas de gude que eu nunca aprendi a jogar. Alguém dizia que aquela não era a melhor variedade. A Isabel, sim, que era boa.