A comunidade caxiense terá um spoiler da escola do Recreio da Juventude no próximo ano. Antes de inaugurar a instituição de ensino, o tradicional clube irá oferecer, ao longo de 2024, um projeto de turno inverso com foco em vivências de ensino-aprendizagem. O Recreio Lab está com matrículas abertas e receberá crianças e adolescentes entre quatro e 16 anos a partir de 19 de fevereiro na sede no bairro Sagrada Família, próximo às empresas Randon.